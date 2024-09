Beim VfB Stuttgart ist er schon lange Leistungsträger – jetzt greift Angelo Stiller auch in der Nationalelf an. Gegen Ungarn feierte der Mittelfeldmann sein Debüt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Nations-League-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft Angelo Stiller als Debütanten eingesetzt.

Der Mittelfeldspieler des VfB Stutgart kam beim 5:0 gegen Ungarn in Düsseldorf in der 82. Minute für Robert Andrich in die Partie.

Der VfB Stuttgart gratulierte seinem Defensivstrategen auf Instagram:

Seit der ersten Begegnung der deutschen Nationalmannschaft am 5. April 1908 wurden somit 979 Spieler eingesetzt.