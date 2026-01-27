Debatten vor der Wahl: Wo ist in Baden-Württemberg noch Heimat?

Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin bietet im Land 22 Veranstaltungen, bei denen es um eine spannende Frage geht: „Ist das noch/schon mein Land? Reden wir über Heimat!“
Am Montag der Auftakt im Nationaltheater in Mannheim, am Freitag schon die dritte Runde im Salmen in Offenburg, Sonntag dann gemeinsamer Auftritt mit der Narrengilde in Lörrach, die Woche drauf am Mittwoch Abstecher in die Kulturcaserne in Friedrichshafen – es ist ein Mammutprogramm, das der PEN Berlin auf die Beine gestellt hat, um vor den Landtagswahlen am 8. März den Bürgern im Südwesten ein Debattenforum zu bieten. „Ist das noch/schon mein Land? Reden wir über Heimat!“ lautet das Motto für sagenhaft viele, nämlich 22 Abendveranstaltungen in großen und kleinen Städten, die nun bis zum 25. Februar Schlag auf Schlag stattfinden sollen.