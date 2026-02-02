Debatte von Kanzler Merz angestoßen: Sind Arbeitnehmer zu oft krank? An den Baden-Württembergern liegt’s nicht

Kanzler Merz hatte sich beschwert über seiner Meinung nach zu viele Krankentage der Arbeitnehmer in Deutschland. Im Bundesvergleich melden sich Baden-Württemberger am seltensten krank.
Sind Arbeitnehmer in Deutschland zu oft krank? Diese Frage hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kürzlich aufgeworfen, als er bei einem Wahlkampf-Auftritt in Bad Rappenau sagte, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage: „Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?“