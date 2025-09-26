Debatte um Wolfsmanagement: Agrarminister fordern klare Regeln zum Umgang mit Wölfen

Wie viele Wölfe streifen durch Deutschland – und was bedeutet das für Weidetierhalter? Die Agrarminister fordern mehr Überblick und rechtssichere Regeln für den Abschuss.
Deutschland braucht aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer jederzeit einen Überblick darüber, wie viele Wölfe wo unterwegs sind. Dafür solle ein Wolfsmanagement aufgebaut werden, sagte der CSU-Politiker nach der Agrarministerkonferenz in Heidelberg. Der Gastgeber und baden-württembergische Ressortchef Peter Hauk (CDU) nannte es „peinlich“, dass es noch kein ordentliches Wolfsmanagement gebe.