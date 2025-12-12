Debatte um Verbrenner-Aus: Kretschmann fordert Flexibilität bei CO2-Werten für Neuwagen

Am Wochenende treffen sich die Landesgrünen, um ihr Wahlprogramm zu besprechen. Winfried Kretschmann setzt am Freitag den Ton – gemeinsam mit dem Betriebsratschef von Daimler Truck.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich erneut für eine Lockerung bei den CO2-Werten für Neuwagen ausgesprochen. „Es war falsch, einfach bei den Flottengrenzwerten ein Ziel und ein Datum ins Schaufenster zu stellen, ohne die Maßnahmen voranzutreiben, die nötig sind, um dieses Ziel auch zu erreichen“, sagte er am Freitagabend beim Landesparteitag der Grünen in Ludwigsburg. Notwendig seien eine leistungsfähige Infrastruktur und eine verlässliche Förderkulisse für Elektromobilität. Zudem brauche es Flexibilität bei den Flottenwerten, „weil die Branche die schwierigste Bewährungsprobe ihrer Geschichte durchlebt.“ Europa, forderte Kretschmann, brauche eine langfristig ausgerichtete Strategie, „mit der wir unsere Industrie in die Zukunft führen können“.