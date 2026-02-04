Debatte um Verbot: 16- bis 18-Jährige wollen kein Handyverbot an Schulen

Viele Länder wollen die Nutzung von Social-Media und Handys für Kinder und Jugendliche einschränken. Auch hierzulande werden immer wieder Forderungen laut. Wie sehen es die Betroffenen selbst?
Berlin - Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sprechen sich einer Umfrage zufolge mehrheitlich gegen ein Handyverbot an Schulen aus. 56 Prozent halten einen solchen Schritt für falsch, während sich 37 Prozent dafür aussprechen, wie aus der Jugend-Digitalstudie der Postbank hervorgeht. Gegen ein Verbot spricht den Befragten zufolge eine schnellere Kommunikation mit Familie und Freunden. Zudem sagen viele, ein Verbot sei schwer umzusetzen und zu kontrollieren.