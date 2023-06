Die Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfraktion spekuliert, der Migrationshintergrund vieler jugendlicher Krawallmacher sei eine Hauptursache für die Ereignisse vom 20. auf den 21. Juni in der City. Das handelt ihr in der Gemeinderatsdebatte den Vorwurf ein, am rechten Rand zu fischen und sich der AfD anzubiedern.