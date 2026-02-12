Debatte um Social Media: Özdemir freut sich über CDU-Aufschlag, steht aber alleine da

Beim Bundesparteitag in Stuttgart wollen die Christdemokraten über Altersgrenzen für Social Media diskutieren. CDU-Spitzenkandidat Hagel hat dazu eine klare Haltung.
Es ist in diesen Wochen nicht das erste Mal, dass CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sich mit Positionen aus den eigenen Reihen konfrontiert sieht, die eigentlich nicht in sein Konzept passen. Beim Bundesparteitag in Stuttgart wollen die Christdemokraten über Altersgrenzen für Social Media nach dem Vorbild Australiens diskutieren. Der CDU-Landesverband Schleswig-Holstein hat dazu einen Antrag gestellt, der ein „gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für offene Plattformen“ fordert. CDU-Bundespolitiker wie Jugendministerin Karin Prien (CDU) können sich solche Regelungen vorstellen. Prien will aber die Ergebnisse der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission abwarten.