In Kornwestheim sorgt die Debatte um Ernst Sigle weiter für Gesprächsstoff. In den kommenden sieben Tagen stimmen die Stadträte ab – doch wie ist die Stimmung bei den Bürgern der Stadt?
„Davon höre ich jetzt zum ersten Mal.“ – „Da kenne ich mich zu wenig aus.“ Während einer Straßenumfrage in Kornwestheim fallen die Antworten auf das Ernst-Sigle-Gutachten oft zögerlich aus. Viele Passanten wollen sich nicht festlegen, manche brechen das Gespräch schnell wieder ab. Das Thema scheint heikel zu sein. Und doch zeigt sich bei dem ein oder anderen, dass dieses Thema polarisiert: Die Meinungen über Ernst Sigle und den Umgang mit seinem Erbe gehen deutlich auseinander.