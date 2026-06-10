In Kornwestheim sorgt die Debatte um Ernst Sigle weiter für Gesprächsstoff. In den kommenden sieben Tagen stimmen die Stadträte ab – doch wie ist die Stimmung bei den Bürgern der Stadt?

„Davon höre ich jetzt zum ersten Mal.“ – „Da kenne ich mich zu wenig aus.“ Während einer Straßenumfrage in Kornwestheim fallen die Antworten auf das Ernst-Sigle-Gutachten oft zögerlich aus. Viele Passanten wollen sich nicht festlegen, manche brechen das Gespräch schnell wieder ab. Das Thema scheint heikel zu sein. Und doch zeigt sich bei dem ein oder anderen, dass dieses Thema polarisiert: Die Meinungen über Ernst Sigle und den Umgang mit seinem Erbe gehen deutlich auseinander.

Die Stadt und der Gemeinderat werden derweil schon bald eine weitreichende Entscheidung treffen. Am Donnerstag berät der Verwaltungs- und Finanzausschuss darüber, ob Ernst Sigle die Ehrenbürgerwürde aberkannt und das Ernst-Sigle-Gymnasium umbenannt werden soll. Die endgültige Entscheidung soll der Gemeinderat am 18. Juni fällen. Hintergrund ist das Gutachten der Historikerin Anne Sudrow, das Sigles Rolle während der NS-Zeit beschreibt. In der Verwaltung und im Gemeinderat deutet derzeit vieles darauf hin, dass aus den Ergebnissen Konsequenzen gezogen werden.

Manche Kornwestheimer sind gegen die Änderung

Die Bürger sind sich derweil unsicher, ob die Maßnahmen angemessen sind. Katharina A. äußerte sich zum Beispiel deutlich kritisch gegenüber dem Zeitpunkt der Diskussion: „Das hätte man schon viel früher machen können, das hat man ja schon lange gewusst.“

Sie betonte die Bedeutung der Unternehmerfamilie für die Stadtentwicklung: „Wenn es den und Salamander nicht gegeben hätte: Was wäre aus Kornwestheim geworden? Ein Dorf wäre es geblieben.“ Sie bezieht sich auch auf die Werbefigur Lurchi: „Außerdem will man ja auch den Lurchi haben. Meiner Meinung nach sollte man den dann auch nicht mehr haben wollen.“

Weitere Befragte zeigten sich ebenfalls kritisch gegenüber einer Umbenennung. Unter anderem Uwe T.: „Rückgängig machen kann man es ohnehin nicht. Ob eine Namensänderung wirklich etwas bringt, glaube ich nicht.“ Auch die Kornwestheimerin Geli B. sprach sich dafür aus, alles beim Alten zu belassen: „Ich glaube, wir sollten das einfach so lassen. Ich habe damit kein Problem.“

Das steht in dem wissenschaftlichen Gutachten

„Ich finde es richtig, dass da jetzt etwas herausgekommen ist. Man muss auch die Konsequenzen ziehen“, sagte Marco P. während der Straßenumfrage und positioniert sich klar für eine Umbenennung und Aberkennung: „Es ist wichtig, dass man die richtigen Ehrenbürger in der Stadt hat. Man sollte auch den Mut haben, möglicherweise unpopuläre Entscheidungen zu treffen.“

Ernst Sigle war lange Zeit Aufsichtsrat in der Firma Salamander und hat damit einen großen Teil zur wirtschaftlichen Entwicklung Kornwestheims beigetragen. Ein von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenes historisches Gutachten zur Rolle Sigles in der NS-Zeit zeigt nun unter anderem, dass Sigle jüdische und politische Gegner aus dem Unternehmen gedrängt hat. Zudem soll Salamander eine führende Rolle bei der sogenannten Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen gespielt haben. Laut der Arbeit der Historikerin Sudrow habe Ernst Sigle als wichtiger Entscheidungsträger diese Verbrechen mitgetragen und beispielsweise die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, die Bedingungen der Zwangsarbeiter zu verbessern.