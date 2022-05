Ulrike Groos: Nur in der Schule können wir Kinder nachhaltig erreichen

1 Der Kunstmuseums-KuBUS bringt die Werkstatt in die Schuld. Foto: km/Robert Thiele

Stuttgarts Kunstmuseumschefin Ulrike Groos ist sicher: Nur in der Schule können wir Kinder nachhaltig erreichen.















Aus Sicht von Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, wird für Kultureinrichtungen die Projektarbeit in Schulen immer wichtiger. „Nur in Bildungseinrichtungen wie Schulen können wir als Museum alle Kinder und Jugendlichen nachhaltig erreichen“, sagt Groos.

Seit Jahresbeginn gastiert das Kunstmuseum Stuttgart mit dem rollenden Atelier KuBUS direkt in Schulen. „Unser Ziel ist es“, betont Groos, „kulturelle Bildung für alle zu ermöglichen, also Barrieren und sogenannte Schwellenängste abzubauen. Wir beobachten leider noch immer, dass der Zugang zur Welt der Kunst und in die Museen weiterhin stark vom Bildungsstand des familiären Umfelds abhängig ist.“

Auf Anfrage unterstreicht Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Bedeutung der Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen und Schulen. Zugleich sagt Schopper: „Die schulischen Angebote in Kooperation mit außerschulischen Partnern sind eine wertvolle Ergänzung, sie können den Unterricht mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern aber nicht ersetzen.“