Debatte um schärfere Regeln: Parteiinterne Kritik an Linnemanns Forderung zu Bürgergeld

Parteiinterne Kritik an Linnemanns Forderung zu Bürgergeld

2 Laut dem Vize-Vorsitzenden des CDU-Sozialflügels, Christian Bäumler, geht eine Bürgergeld-Streichung an der Wirklichkeit vorbei. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Bürgergeld-Ausgaben sind stark gestiegen, die Ampel plant schärfere Regeln für Empfänger. Mit einem noch strengeren Vorschlag stößt der CDU-Generalsekretär auf Kritik - auch aus eigenen Reihen.











Berlin - Für seine Forderung, mutmaßlich arbeitsunwilligen Bürgergeld-Empfängern die Grundsicherung komplett zu streichen, erhält CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Gegenwind vom Sozialflügel der eigenen Partei. "Die Forderung von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann geht an der Wirklichkeit vorbei", kritisierte der Vize-Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler. "Wer für die Jobcenter nicht erreichbar ist, hat häufig psychisch Probleme." Menschen in Deutschland dem Hunger auszusetzen, sei jedenfalls mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar, so Bäumler.