Debatte um neue Bestattungsformen: Kretschmann lehnt Urnen auf dem Kaminsims ab – „Bin da sehr konservativ“

Ministerpräsident Kretschmann will keine Urnen auf Kaminsimsen und keine Asche im Neckar. Warum der Grüne beim Thema Bestattung so konservativ ist, erklärt er mit deutlichen Worten.
Die Urne auf dem heimischen Kaminsims lagern? Die Totenasche in den Neckar streuen? Oder die Überreste zu einem künstlichen Diamanten pressen oder in ein Amulett einarbeiten lassen? Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält nichts von solchen modernen Bestattungsformen. Solange er noch Ministerpräsident sei, werde die Friedhofsordnung nicht weiter liberalisiert werden, kündigte der Grünen-Politiker in Stuttgart an. „Ich bin an der Ecke sehr sehr konservativ.“