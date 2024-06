1 Die „Tagesschau“ gibt es jetzt auch in einfach Sprache. Das Modell polarisiert. Foto: dpa

Der NDR hat am Mittwoch die „Tagesschau“ erstmals in einfacher Sprache ausgestrahlt und damit im Netz eine Debatte ausgelöst. Was man beim SWR von dem Format hält.











„In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, dann müssen die Soldaten kämpfen.“ Mit diesen Worten hat die „Tagesschau“ beim NDR am Mittwoch einleitend über die Wehrpflichtdebatte berichtet und was vielleicht nach Kinderfernsehen klingt, richtet sich aber an ein erwachsenes Publikum: Die „Tagesschau“ in einfacher Sprache ist ein neues Format, das nach eigenen Angaben der LEO-Studie von 2018 Rechnung tragen soll, wonach etwa 17 Millionen Erwachsene in Deutschland Probleme damit hätten, komplexe Texte zu verstehen.