Debatte um Mobilfunkausbau: 5G-Netze in Deutschland: China pocht auf faire Bedingungen

1 Schon seit Jahren wird über die Verwendung chinesischer Technik im deutschen 5G-Netz debattiert, wobei sich nun eine Entscheidung andeutet. Der chinesische Außenamtssprecher Lin Jian warnt vor einer Politisierung. (Archivbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa

In China ist 5G in den Städten mittlerweile Standard. Deutschland will den Ausbau vorantreiben, allerdings ist die Frage mit wem. Chinas Außenamt sieht eine mögliche Entscheidung kritisch.











Link kopiert



Peking - China reagiert kritisch auf die sich andeutende Entscheidung zum Einbau chinesischer Technik in 5G-Netzen in Deutschland. Eine Politisierung von Fragen in Wirtschaft, Handel und Technologie störe nur die Zusammenarbeit und liege nicht im Interesse beider Seiten, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. China hoffe, dass Deutschland die Fakten respektiere, vernünftige Entscheidungen treffe und ein transparentes und diskriminierungsfreies Marktumfeld für Firmen aller Länder, auch jenen aus China, biete.