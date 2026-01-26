Debatte um Lifestyle-Arbeitnehmer: SPD-Vize weist Teilzeit-Vorschlag aus Union zurück

Viele Überstunden und kaum Lifestyle-Arbeitnehmer: Warum der SPD-Vize den CDU-Vorstoß zur Teilzeit für realitätsfern hält.
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Alexander Schweitzer hat mit Unverständnis auf den Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union reagiert, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. „Von Lifestyle-Arbeitnehmern sehe ich wenig in Deutschland und in meinem Land Rheinland-Pfalz, sondern ich sehe ganz viele Menschen, die gucken, dass Arbeit, Familie und alles, was ihnen wichtig ist, zusammenpasst“, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident am Montag im Deutschlandfunk.