Winnetou und Old Shatterhand – Kritiker sehen in den Büchern des deutschen Autors Karl May rassistische Stereotypen und kulturelle Aneignung indigener Völker.

Die Winnetou-Bücher des deutschen Autors Karl May (1842-1912) werden nun auch in den Niederlanden vom größten Verlag des Landes, Meulenhoff, nicht mehr gedruckt und verkauft. Der Verlag folgt nach eigenen Angaben dem „deutschen Vorbild“ des Ravensburger Verlages, der keine Winnetou-Bücher mehr drucken und verkaufen will, weil sie angeblich rassistisch und beleidigend für indigene Völker seien. In einer Erklärung des Amsterdamer Verlages „Meulenhoff Boekerij“ heißt es: „Bücher über die Abenteuer des Indianers Winnetou werden vom Verlag Meulenhoff Boekerij vom Markt genommen. Die Geschichten zeichnen ein unrealistisches und romantisierendes Bild der Geschichte indigener Völker und sind laut Kritikern voller falscher Klischees und Rassismus.“

Auch der Internet-Anbieter bol.com kündigt eine Prüfung an

Allerdings ist auch in den Niederlanden das Einstellen des Verkaufs der Winnetou-Bücher von Karl May auf heftige Kritik gestoßen. „Das ist eine lächerliche Entscheidung. Sie wurde genommen aus Angst vor aggressiven Hetzern, die viel Aufmerksamkeit in den Medien erhalten“, sagt der Fraktionsvorsitzende der konservativen Partei JA21, Joost Eerdmans. „Welche Comic-Helden und Filmstars werden noch übrig bleiben? Dürfen wir uns bald auch keine James Bond-Filme mehr ansehen? Die Woke-Familie macht unsere Kultur kaputt.“

Im Internet kann man die Winnetou-Bücher in den Niederlanden nach wie vor bestellen. Aber der größte Internet-Anbieter bol.com kündigte bereits an, die Bücher vorerst nicht mehr auszuliefern. Eine Untersuchung soll den Inhalt der Bücher bewerten, dann werde entschieden, ob sie aus dem Handel genommen werden. Im Klartext: bol.com und Meulenhoff Boekerij sind die neuen Zensurbehörden der Niederlande. Sie schwingen sich wie im Mittelalter zu Inquisitoren einer neuen Zensurgerichtsbarkeit auf.