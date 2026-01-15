Debatte um Jagd: So viele Wölfe gibt es in Baden-Württemberg

Die Wolfspopulation in Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen. Dabei gibt es große regionale Unterschiede. Wie viele Tier gibt es derzeit in Baden-Württemberg?
Ist der Wolf in Deutschland zunehmend ein Problem? Ja, sagen die einen und verweisen auf die gestiegene Zahl an Tieren und Rudeln in Deutschland sowie die damit einhergehenden Probleme – vor allem für Landwirte. Nein, meinen die anderen und warnen vor Gefahren für den Artenschutz. Im Bundestag wurde in dieser Woche erstmals über eine Änderung des Bundesjagdgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes beraten. Die EU hatte entsprechende Gesetze schon im vergangenen Jahr erlassen.