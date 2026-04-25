Debatte um Hormus-Einsatz: Pistorius verlegt Minensucher vorsorglich ins Mittelmeer

Deutschland hat angeboten, nach dem Iran-Krieg bei der Sicherung der Straße von Hormus zu helfen. Der Verteidigungsminister will dafür sorgen, dass es im Fall einer Entscheidung schnell geht.
Berlin - Zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Straße von Hormus hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, deutsche Marineeinheiten ins Mittelmeer zu verlegen. "Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen und ihm ein Führungs- und Versorgungsschiff zur Seite stellen", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". Wann genau sie aufbrechen sollen, sagte er nicht.