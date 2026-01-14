Debatte um Grönland: Diese Gebiete haben die USA schon gekauft

Von Alaska bis Florida: Durch spektakuläre Ankäufe haben die USA ihre Landkarte verändert. Und auch Grönland weckt nicht zum ersten Mal ihr Interesse.
Berlin - US-Präsident Donald Trump hat zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er Grönland besitzen will. Dabei sprach er auch von "Erwerb". Der Kauf zusätzlichen Territoriums ist in der 250-jährigen US-Geschichte kein Novum. In der Vergangenheit haben die Vereinigten Staaten für bestimmte Gebietserweiterungen immer wieder Geld in die Hand genommen.