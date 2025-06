Debatte um Geschlechter: Geschlechter-Tests: Boxverband gibt Fehler wegen Khelif zu

1 Die Boxerin Imane Khelif gewann bei den vergangen Olympischen Spielen die Goldmedaille. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP/MAURO PIMENTEL

In der hitzigen Geschlechter-Debatte entschuldigt sich der Box-Weltverband dafür, den Namen Imane Khelif hervorgehoben zu haben.











Der vom IOC anerkannte Box-Verband World Boxing hat sich dafür entschuldigt, bei seiner Mitteilung zur Einführung von Geschlechtertests den Namen der Olympiasiegerin Imane Khelif ausdrücklich erwähnt zu haben. Er wolle sich „offiziell und aufrichtig“ dafür entschuldigen und erkenne an, „dass ihre Privatsphäre hätte geschützt werden müssen“, schrieb World Boxing-Präsident Boris van der Vorst in einem Brief an den algerischen Box-Verband, aus dem die Nachrichtenagentur AP zitierte.