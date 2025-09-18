Debatte um Energiewende: CDU-Politiker mahnt zu konstruktiver Debatte

Der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion mahnt die Umweltministerin zu einer konstruktiven Debatte. Er wolle die Energiewende wie Reiche, so Haser, aber nicht zu jedem Preis.
Der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Raimund Haser, hat zu einer konstruktiven Debatte um die Energiewende gemahnt. Was Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bei der Vorstellung des Energiewende-Monitorings in ihrem 10-Punkte-Plan angekündigt habe, werde Konsequenzen haben für Unternehmen und Bürger. „Ich teile ihre Analyse ausdrücklich: Wir müssen vollenden, was wir begonnen haben“, sagte Haser. „Aber nicht zu jedem Preis und erst recht nicht aus politischem Kalkül heraus.“