Die Ganztagsbetreuung ist in Leonberg ein heikles Thema. Nun hat der Gemeinderat einen Vorschlag für die Sicherung der Qualität jener Betreuung massiv eingestampft.

Anfangs war die Rede von Bausteinen. Am Ende der Diskussion kamen ein paar Kieselsteinchen heraus. So musste es sich zumindest für Anke Wagner, der Leiterin des städtischen Schulamtes, angefühlt haben, was in Sachen Qualität der Ganztagsbetreuung erst der Sozialausschuss und schließlich der Leonberger Gemeinderat jetzt beschlossen hat. Von all den Punkten, die zuvor ein Arbeitskreis in zahlreichen Details ausgearbeitet hatte, wird nur ein Bruchteil Realität werden. Der Grund: Es fehlt das Geld.

Vielleicht waren 1,6 Millionen Euro von Anfang an zu groß gedacht? Vielleicht waren die zusammengenommen 1,6 Millionen Euro für „eine qualitative Verbesserung des Ganztagsschulbetriebs“ – so heißt es in der Vorlage – tatsächlich etwas hochgegriffen. Dass davon aber lediglich 200 000 Euro bleiben würden, war dann doch überraschend.

Was hatte sich der 2024 ins Leben gerufene Arbeitskreis gewünscht? Zunächst waren Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Leitungen der Grundschulen sowie des Fachamtes mit am Tisch – und malten sich aus, was sie für eine gute Ganztagsbetreuung alles in allem für notwendig halten.

Zum Beispiel die Einführung von weisungsbefugten pädagogischen Fachkräften als Teamleitungen für die Betreuung an allen acht Grundschulen in der Stadt. Kostenpunkt für die acht Stellen: 616 000 Euro jährlich. Oder die Einstellung einer pädagogischen Fachkraft pro 50 Ganztagsschulkindern. Macht bei 613 Kindern zwölf Stellen, die jährlich 840 000 Euro kosten würden.

Außerdem sollten noch acht Teilzeit-Betreuungskräfte für die derzeit vier Ganztagsgrundschulen hinzukommen – für 88 500 Euro jährlich – sowie ein zusätzliches Budget von 25 000 Euro je Ganztagsschule für die Nachmittagsangebote. Unterm Strich standen somit jene 1,6 Millionen Euro – aus denen am Ende 200 000 Euro wurden.

„Wahnsinnig viel Geld“, „in unserem Haushalt nicht darstellbar“, „waren wohl etwas blauäugig“, „nicht realistisch“ – im Sozialausschuss wie im Gemeinderat wurde fraktionsübergreifend schnell deutlich, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag ziemlich stark rasiert werden würde.

Pädagogische Fachkräfte wichtigster Punkt des Entwurfs

Ebenso schnell wurde klar, dass das zentrale Element des Entwurfs Punkt eins sein würde – die acht pädagogischen Fachkräfte als Teamleitungen. Sie hätten im Austausch mit Schulleitungen und auch Eltern stehen sollen und sich um die organisatorische und die pädagogische Koordination kümmern sollen: etwa Dienstplangestaltung, Vertretungsregelungen, aber auch die Analyse der Gruppensituation und die daraus resultierende pädagogische Arbeit – und vieles mehr.

Das wird nun nicht passieren. Vielmehr machte der Gemeinderat schließlich mehrheitlich auf Antrag der FDP-Stadträtin Ursula Kreutel jene maximal 200 000 Euro locker, die nun für die Ganztagsbetreuung und konkret für die pädagogischen Fachkräfte eingesetzt werden können. Wie viele sich die Stadt von diesem Betrag wird leisten können und wie die Verteilung am Ende aussieht, ist noch offen.

Der Beschluss kommt nur wenige Wochen nach einer anderen, viel emotionaler geführten Debatte zum Thema Ganztagsbetreuung. An der Sophie-Scholl-Grundschule im Leonberger Stadtteil Ezach wird die verpflichtende Ganztagsbetreuung nun eingeführt. Doch auf dem Weg dorthin wurde viel Porzellan zerschlagen.

Verpflichtender Ganztag oder Wahlmodell – das erhitzte die Gemüter

Konkret ging es um den sogenannten verpflichtenden Ganztag oder die Wahl, Kinder ganz normal bis zum Mittag in der Schule zu lassen. Für jenes Wahlmodell hatten sich im Vorfeld Eltern der Sophie-Scholl-Schule ausgesprochen mit Unterstützung des eigenen Elternbeirats und dem Gesamtelternbeirat der Stadt. Das Kollegium der Sophie-Scholl-Schule und die Stadt als Schulträger wiederum hatten sich jedoch für den verpflichtenden Ganztag ausgesprochen. Bei der Diskussion wurden Gräben sichtbar, die nur schwer – wenn überhaupt – wieder zugeschüttet werden konnten.

Anspruch auf Ganztagsbetreuung

Das sagt das Land

Auf der Internetseite des Kultusministeriums Baden-Württemberg heißt es: „Jedes Kind hat von der ersten bis zur vierten Klasse in der Grundschule einen Anspruch auf ganztägige Förderung in einer Tageseinrichtung. Der Rechtsanspruch wird stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeführt, beginnend in Klassenstufe 1. Er umfasst acht Stunden an fünf Werktagen (Montag bis Freitag) in der Woche.

Auch in den Schulferien

Weiter heißt es: „Er gilt auch für die Zeit der Schulferien. Das Landesrecht kann eine Schließzeit der Einrichtung im Umfang von bis zu vier Wochen im Jahr während der Schulferien regeln. Für den Ausbau der Ganztagsbetreuungsplätze stellt der Bund den Ländern bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote bereit.“