Die Ganztagsbetreuung ist in Leonberg ein heikles Thema. Nun hat der Gemeinderat einen Vorschlag für die Sicherung der Qualität jener Betreuung massiv eingestampft.
Anfangs war die Rede von Bausteinen. Am Ende der Diskussion kamen ein paar Kieselsteinchen heraus. So musste es sich zumindest für Anke Wagner, der Leiterin des städtischen Schulamtes, angefühlt haben, was in Sachen Qualität der Ganztagsbetreuung erst der Sozialausschuss und schließlich der Leonberger Gemeinderat jetzt beschlossen hat. Von all den Punkten, die zuvor ein Arbeitskreis in zahlreichen Details ausgearbeitet hatte, wird nur ein Bruchteil Realität werden. Der Grund: Es fehlt das Geld.