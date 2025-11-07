Die Debatte um mögliche Abschiebungen nach Syrien ist nach Aussagen von Kanzler Merz und einem Besuch des Außenministers in dem Land wieder aufgeflammt. Was sagen Syrer in Stuttgart?
Wie sicher ist es in Syrien? Und sind Abschiebungen in das von Krieg gebeutelte Land zu verantworten? Diese Frage stellt sich spätestens seit innerhalb der Union eine Debatte darüber entbrannt ist. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte nach einer Reise nach Syrien die Abschiebungen dorthin verneint. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte seinem Außenminister daraufhin widersprochen und unter anderem damit argumentiert, dass der Bürgerkrieg vorbei sei.