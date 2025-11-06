Debatte um Abschiebungen: So gefährlich ist das Leben in Syrien

Seit der Reise von Außenminister Johann Wadephul wird diskutiert, ob Abschiebungen nach Syrien zu verantworten sind. Wie desolat die Zustände dort vielerorts sind, zeigt sich in Idlib.
Die Turnschuhe glänzen weiß. Die Streifen an den Seiten sollen an eine große Sportmarke erinnern. Doch es handelt sich nicht um echte Markenware. Ein Schuh ist am Fuß von Ahmed Kasom, der sich vorbeugt und die Schnürsenkel bindet. Der andere Fuß steckt auf einer stählernen Prothese. Mit ihr wird der 29-Jährige wieder ohne Krücken gehen können. Ein Techniker der Hilfsorganisation Handicap International passt die Prothese an. Es waren Monate des Wartens. Behandlungen und Bandagierung des amputierten Beins, Physiotherapie, Gleichgewichtsübungen, Gesprächstherapien, Anpassungen der Prothese.