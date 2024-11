Debatte über Opernsanierung: Vier Jahre längere Bauzeit – Ministerin und OB erschüttert

1 Der Littmann-Bau: außen hui, aber innen schon seit Jahrzehnten pfui und dringend sanierungsbedürftig Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Die Projektgesellschaft muss bis nächsten Sommer den Zeitplan optimieren, um Kosten zu sparen. Für die Belegschaft der Staatstheater ist die Nachricht eine Katastrophe.











Die Verzögerung der im politischen Raum zumindest im Umfang nicht unumstrittenen Opernsanierung hat mindestens zwei Politikprofis heftig erschüttert: Für die baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Petra Olschowski (Grüne), ist die Schlagzeile in unserer Zeitung: Oper wird vier Jahre später fertig, keine „leicht verdauliche Kost“ gewesen, sagte sie am Montagabend in einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Verwaltungsrats der Württembergischen Staatstheater (WST)Stuttgart. Und der aktuelle Vorsitzende des Gremiums, OB Frank Nopper (CDU) meinte, manchmal würde man sich „beim Eintreffen derartiger unangenehmer Überraschungen am liebsten auf einen anderen Planeten wünschen“.