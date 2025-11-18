Debatte über Minderheitsregierung: Freude am Untergang

Die Debatte um eine Minderheitsregierung in Berlin ist absurd, aber gefährlich, kommentiert Reiner Ruf.
Was als Revolte von 18 in den Nachwuchskadern der Jungen Union verankerten Bundestagsabgeordneten begann, droht in eine Koalitions-, wenn nicht Staatskrise zu münden. Kanzler Friedrich Merz höchstselbst sah sich zuletzt zu einem Dementi veranlasst: Nein, sagte er, er peile keine Minderheitsregierung an. Das Thema wabert diffus durch das politische Berlin, ist indes keine Medienerfindung. Der Gedanke entspringt entzündeten Gehirnen, die sich in einer als krisenhaft empfundenen Situation nach dem großen Befreiungsschlag sehnen. Man muss nur die Kommentarspalten konservativer Zeitungen mustern. Ans Licht tritt ein Voluntarismus, der die Bereitschaft zum Kompromiss dem Willen zur Tat unterordnet.