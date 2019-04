1 Michael Jackson ist auch Jahre nach seinem Tod umstritten. Foto: dpa

In der Doku „Leaving Neverland“ werfen zwei Männer Michael Jackson vor, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben. Seitdem wird diskutiert, ob die Musik des 2009 verstorbenen „King of Pop“ noch unbefangen gehört werden kann. Udo Dahmen von der Mannheimer Pop-Akademie hat dazu seine eigene Meinung.

Stuttgart - Michael Jackson, der „King of Pop“, steht zehn Jahre nach seinem Tod massiv in der Kritik. Grund ist der Dokumentarfilm „Leaving Neverland“, der jüngst auch im deutschen Fernsehen auf Pro 7 zu sehen war (wir berichteten). Darin schildern James Safechuck und Wade Robson, wie sie als Kinder und Heranwachsende über Jahre hinweg von Michael Jackson sexuell missbraucht worden seien. Schon früher hatte es ähnliche Vorwürfe gegeben, im Jahr 2005 aber war Jackson (1958 – 2009) vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs freigesprochen worden. Seit Ausstrahlung des Dokumentarfilms ist eine Debatte um Michael Jackson und sein Werk entbrannt, die dazu führte, dass erste Radiosender in Neuseeland und Australien beschlossen, Jacksons Lieder nicht mehr zu spielen.

Als „richtige, gute und gesunde Debatte“ bezeichnet Udo Dahmen, künstlerischer Leiter der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, die derzeitigen Diskussionen darum, ob sich Michael Jacksons Musik noch unbefangen hören lässt, auch wenn der Mensch hinter dem Werk sich mutmaßlicher rechtlicher Verfehlungen schuldig gemacht hat. Allerdings plädiert er dafür, den Künstler vom Werk zu trennen: „Wir alle sind zu recht empört darüber, dass so etwas wie Kindesmissbrauch geschieht, und es muss hier Recht herrschen, denn die Kunst ist kein rechtsfreier Raum.“ Zugleich aber bleibe Jackson, der mit „Thriller“ (1982) die bis heute meistverkaufte Pop-Platte aller Zeiten geschaffen hat und damit im Jahr 2003 vom Musikmagazin „Rolling Stone“ auf Platz 20 der 500 besten Alben aller Zeiten gewählt wurde, als Künstler weiterhin eine wichtige Person.

Künstler sind keine Heiligen

Die gesamte Kunstgeschichte lasse sich laut Dahmen daraufhin abklopfen, ob der Mensch dahinter sich stets einwandfrei verhalten hat. Der Renaissance-Künstler Leonardo da Vinci, dessen Todestag sich am 2. Mai zum 500. Mal jährt, war ebenso wenig ein Heiliger wie sein Zeitgenosse Michelangelo. Der Filmemacher Charles „Charlie“ Chaplin hatte zeit seines Lebens ein Faible für deutlich jüngere, mitunter auch minderjährige Frauen und musste während der Entstehung seines Meisterwerks „Goldrausch“ (1925) die erst 15-jährige Lita Grey heiraten, da sie von ihm schwanger geworden war. Auch der „King of Rock’n’Roll“ Elvis Presley machte sich mit seiner Vorliebe für Jungfrauen, mit der er offen umging, als Mensch angreifbar. Vor diesem Hintergrund findet es Dahmen wichtig, dass Künstler auch posthum nicht verklärt werden. „Wir sind alle Menschen, das gilt auch für Künstler“, spricht er an, dass auch Künstler nicht vor Verfehlungen gefeit sind. Zugleich mache aber unser Wunsch danach, „Idole“ zu haben und diese zu idealisieren, es so schwierig, Mensch und Werk zu trennen.

Dahmen nennt als Vergleich den deutschen Komponisten Richard Wagner, der sich in vielen Schriften judenfeindlich äußerte und um dessen Werk es auch aufgrund der Vorliebe für seine Musik im dritten Reich bis heute Diskussionen gibt. „Hier wurde mittlerweile der Konsens gefunden, dass Wagners Musik auch genossen werden kann, wenn man seine Ansichten ablehnt“, sagt er und fügt hinzu: „„Die Kunst bleibt bestehen, auch wenn der Mensch dahinter sich als fehlbar erwiesen hat.“