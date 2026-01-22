Für Kanzler Merz sind die Deutschen zu oft krank. Doch wie sieht die Realität in Stuttgart, der Region und Baden-Württemberg aus? Drei Hausärzte berichten.
Seit Tagen tobt die Diskussion darüber: Nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind Beschäftigte in Deutschland zu oft krank. Er stellt daher unter anderem die telefonische Krankschreibung infrage. Gegenwind kommt nun auch von Hausärzten aus Baden-Württemberg. „Die Aussagen von Herrn Merz gehen aus unserer Sicht an der Realität in den hausärztlichen Praxen vorbei“, sagt Nicola Buhlinger-Göpfarth, Hausärztin in Pforzheim, Vorsitzende des Hausärzteverbands Baden-Württemberg (HÄVBW) und zudem Co-Vorsitzende des bundesweiten Hausärzteverbands, auf Anfrage unserer Zeitung.