Debatte über die Tradition: „Ohne Cannstatt kein Volksfest“ – Namensstreit erhitzt die Gemüter

München hat die Wiesn, Cannstatt das Volksfest. Und der Wasen? So heißt nur der Platz, sagen die Traditionalisten. Emotionen kochen hoch, weil vom „Stuttgarter Wasen“ die Rede ist.
Traditionell starten die Bayern mit dem Oktoberfest früher als das Volksfest. Während in München längst alle Welt „auf die Wiesn“ geht, stößt eine ähnliche Sprachgewohnheit am Neckar sauer auf. „Auf den Wasen“ – so sagen zwar viele Besucher, aber für eingefleischte Cannstatter ist das ein rotes Tuch. „Der Wasen ist ein Platz, kein Fest“, sagen die Bewahrer der Tradition und erklären mit Nachdruck: „Wir feiern das Volksfest, nicht den Wasen!“