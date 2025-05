Debatte über das Public Viewing zum Pokalfinale: Droht Stuttgart ein weiterer Sommer ohne Schlossplatz?

Nach Unfall mit G-Klasse am Olgaeck Haltestelle Olgaeck und Überweg sollen am Mittwoch wieder zugänglich sein

Die SSB wollen den Z-Überweg so schnell wie möglich wieder provisorisch herstellen. Die Absperrung war nötig, weil am Freitagabend bei dem folgenschweren Unfall am Olgaeck die Geländer am Überweg und an der Treppe zum Teil herausgerissen worden waren.