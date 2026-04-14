Debatte über Bismarckplatz: Soll Bismarck noch einen Platz in Stuttgart haben?

Wie umgehen mit Bismarck, dem einst reihenweise Straßen, Plätze und Denkmäler gewidmet wurden? Auch in Stuttgart. Die Stadt hat dazu jetzt einen Diskussionsprozess gestartet.
„Wenn’s um Orte und Steine geht, sind immer auch Gefühle im Spiel.“ Der Satz stammt von Gülsah Stapel, eine auf Straßen- und Platzbenennungen spezialisierte Stadt- und Regionalplanerin aus Berlin. Sie hat reichlich Erfahrung mit Emotionen, die in der Bevölkerung bei diesem Thema hochkochen. Am Montagabend moderierte sie im Gemeindezentrum der Pauluskirche im Stuttgarter Westen ein „Stadtgespräch über Namen, Orte und Erinnerung“, zu dem die Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart eingeladen hatte. Es war zugleich die Auftaktveranstaltung zu einem mehrstufigen und mehrmonatigen „ergebnisoffenen“ Diskussionsprozess, in dem das Thema Bismarck und Bismarckplatz öffentlich und mit Beteiligung von Stimmen aus Wissenschaft und Kunst verhandelt werden soll – auch als eine Art Blaupause für vergleichbare Diskussionen in der Stadt.