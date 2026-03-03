Debatte: Soll Deutschland gegen den Iran kämpfen?

Der Außenminister sieht die Bundeswehr nicht in der Pflicht. Es gibt prominente Stimmen, die eine andere Meinung vertreten.
Die Stimmen sind zahlreich. Eine deutsche Beteiligung an den Angriffen auf den Iran werde es nicht geben. Das sagt Johann Wadephul, der Bundesaußenminister. Die Bundesregierung habe „definitiv nicht die Absicht, sich irgendwie zu beteiligen“, man habe „auch keine entsprechenden militärischen Mittel“ , so der CDU-Politiker. Möglich sei lediglich, dass sich deutsche Soldaten, die in der Region stationiert sind, „defensiv verteidigen“ würden, falls sie angegriffen werden.