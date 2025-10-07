Debatte nach CDU-Vorstoß: Sollen Schüler Klassenräume selbst putzen? Das sagt OB-Nopper

Die CDU schlägt vor, dass Schüler ihre Klassenzimmer putzen, um Kommunen bei den Reinigungskosten zu entlasten. Was Stuttgarts OB Frank Nopper von dem Vorstoß hält.
An dem Vorstoß des Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeisters Richard Arnold (CDU), Schüler sollten sich angesichts finanzieller Probleme der Kommunen wieder an der Reinigung der Klassenzimmer beteiligen, scheiden sich die Geister. Früher hätten die Schüler noch freitags und samstags die Tafel geputzt und den Boden in den Schulen gekehrt, sagte der Politiker in der SWR-Sendung „Zur Sache!“, woran sich im Nachgang eine hitzige Debatte entfachte. Die CDU-Landtagsfraktion befürwortet die Idee, andere distanzieren sich.