Debatte in Waiblingen: Konkrete Umbaupläne für Schmidener Straße

Beim Streitobjekt Schmidener Straße in Waiblingen ist nach fast zehn Jahren eine Lösung in Sicht – auch für die Kundenparkplätze einer Traditionsmetzgerei.

Seit 2014 werden in Waiblingen Pläne zur Umgestaltung der maroden Schmidener Straße geschmiedet. Nach zwei Bürgerbeteiligungen und vielen Debatten ist nun offenbar der große Wurf gelungen. Er bekommt viel Zustimmung – es gibt aber noch einen Haken.











Die Schmidener Straße in Waiblingen ist eine wichtige Zufahrtsstraße in die Innenstadt – und ein echter Härtetest für Stoßdämpfer. Die zahlreichen Schlaglöcher und Bodenwellen dort sind nur ein Problem. Hinzu kommt, dass der Gehweg an einigen Stellen extrem schmal, uneben und abschüssig ist. Fußgänger mit Rollator haben hier massive Probleme. Dass die Straße dringend umgestaltet werden muss, darüber sind sich Stadtverwaltung, Gemeinderat und die Anwohner längst einig. Wie die Straße nach dem Umbau aussehen soll, hat aber langwierige Debatten ausgelöst. Ein Knackpunkt war – wie so oft – die Zahl der verfügbaren Parkplätze in der Straße.