Debatte in Steinheim: „Für uns wären das 1078 Euro mehr“ – große Familien in Sorge um Kitagebühren

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sollen die Berechnungsregeln für Kitagebühren auf den Kopf gestellt werden. Was als faire Anpassung gedacht war, schürt bei einigen Eltern Ängste.
Ist es gerecht, wenn Großfamilien im Kindergarten für all ihre Mädchen und Jungs zusammen weniger bezahlen als Eltern mit nur einem Kind? Und ist es fair, dass die Kitagebühren pro Zögling im Haushalt sinken? Wäre es nicht angemessener, nur die Kids anzurechnen, die aktuell eine Einrichtung besuchen? Diese Fragen werden gerade unter Steinheimer Eltern heiß diskutiert. Grund ist, dass die Stadt den Modus ändern will, hin zu einem Modell, durch das kinderreiche Familien teils deutlich mehr Gebühren zahlen müssten als bisher.