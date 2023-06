Debatte in Salach

1 Die Straße umbenennen und eine Erinnerungsschild behalten? Die Debatte ist befriedet – vorerst. Foto: Staufenpress

Ein Einzelkämpfer im Salacher Gemeinderat scheitert nach einer lebhaften Diskussion mit dem Vorstoß zur Umbenennung der Straße. Jetzt soll eine historische Aufarbeitung der gesamten Thematik erfolgen.









Salach - Salach wird künftig an die Mitbürger erinnern, die unter der Verfolgung und Ermordung durch das nationalsozialistische Deutschland litten. Ob mit Stolpersteinen, Stelen oder Gedenktafeln, ist offen. Die Hindenburgstraße behält vorerst ihren Namen. Die Gemeinde möchte eine Kommission einsetzen, die vom Kreisarchivar Stefan Lang geleitet wird. Das Gremium soll die Vergangenheit aufarbeiten und die „Umbenennung einer Straße in einem breiten Kontext erörtern“, heißt es in einer Sitzungsvorlage.