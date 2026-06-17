Debatte in Kornwestheim: Ernst Sigle war wohl doch Freimaurer-Mitglied – welche Folgen hat das?

Die Ergebnisse des Sigle-Gutachtens werden nicht angezweifelt, dennoch wird die Studie von einigen kritisiert. Nun zeigt sich, dass einem Detail offenbar nicht nachgegangen wurde.
Das Gutachten der Historikerin Anne Sudrow hat in Kornwestheim eine historische Debatte ausgelöst. Aufgrund der dokumentierten Verstrickungen der Salamander AG in nationalsozialistisches Unrecht sowie der Verantwortung des langjährigen Unternehmenslenkers Ernst Sigle sollen dessen Ehrenbürgerwürde symbolisch aberkannt und das Ernst-Sigle-Gymnasium umbenannt werden. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am Donnerstag.