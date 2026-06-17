Debatte in Kornwestheim: Ernst Sigle war wohl doch Freimaurer-Mitglied – welche Folgen hat das?

Die Ergebnisse des Sigle-Gutachtens werden nicht angezweifelt, dennoch wird die Studie von einigen kritisiert. Nun zeigt sich, dass einem Detail offenbar nicht nachgegangen wurde.

Das Gutachten der Historikerin Anne Sudrow hat in Kornwestheim eine historische Debatte ausgelöst. Aufgrund der dokumentierten Verstrickungen der Salamander AG in nationalsozialistisches Unrecht sowie der Verantwortung des langjährigen Unternehmenslenkers Ernst Sigle sollen dessen Ehrenbürgerwürde symbolisch aberkannt und das Ernst-Sigle-Gymnasium umbenannt werden. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am Donnerstag.

An den zentralen Erkenntnissen des Gutachtens bestehen bislang keine Zweifel. Dennoch sorgt nun ein Detail aus Sigles Biografie für Diskussionen: seine Mitgliedschaft in der NS-Regime-kritischen Freimaurerloge „Zu den 3 Cedern“. Kritiker des Gutachtens sehen darin einen Aspekt, der das Bild Sigles differenzierter erscheinen lassen könnte.

Während Sudrow erklärte, es lägen keine wissenschaftlich belastbaren Belege für eine solche Mitgliedschaft vor, verweist die Freimaurerloge auf entsprechende Unterlagen und einen direkten Austausch mit der Historikerin. Eine Rekonstruktion der Vorgänge zeigt, wie es zu diesem Widerspruch kam – und warum es die Entscheidung der Stadträte nicht beeinflussen wird.

Der Blickwinkel der Freimaurer

Ende vergangener Woche meldete sich Klaus Dieterich aus Ludwigsburg bei dieser Redaktion. Er sei verärgert über die Kommunikation in der Cause Sigle und könne die Aussagen zur Freimaurer-Mitgliedschaft Sigles nicht unkommentiert lassen. Dieterich ist selbst Mitglied der Loge „Zu den 3 Cedern“ und war dort mehrere Jahre Vorsitzender.

Auslöser seines Unmuts war die Aussage von Stadtverwaltung und Gutachterin, wonach keine belastbaren Dokumente für eine Mitgliedschaft Sigles in der Loge vorlägen. Deshalb habe dieser Aspekt auch keinen Eingang in das Gutachten gefunden. Das wolle er richtigstellen.

Wie aus Mails ersichtlich ist, wandte sich Anne Sudrow Anfang März per E-Mail an die Loge und fragte nach möglichen Archivunterlagen zu Ernst Sigle. Noch am selben Tag antwortete ein Verantwortlicher der Loge und teilte mit, dass Sigle über viele Jahre Mitglied gewesen – und 1932 zum Ehrenmeister ernannt worden sei. Anschließend habe es jedoch keine weiteren Rückfragen mehr gegeben, sagt Dieterich.

„Es gab keine Reaktion auf unsere Antwort. Wenn später gesagt wird, es liegen keine Belege vor, ist das für uns schwer nachvollziehbar“, sagt Dieterich. Dieser Redaktion liegen eingescannte Belege für die Mitgliedschaft vor.

Das sagt Anne Sudrow

Historikerin Anne Sudrow blickt anders auf die Ereignisse. Sie bestätigt, dass sie bei ihren Recherchen auf eine mögliche Mitgliedschaft bei der Freimaurerloge gestoßen sei und die Verantwortlichen angeschrieben habe. Sie betont jedoch auch, dass der Verantwortliche der Loge in der Antwortmail lediglich Informationen aus einer Akte zitierte, aber keine Belege angefügt hat.

Grundsätzlich sei die Mitgliedschaft für die historische Einordnung der Handlungen Ernst Sigles für ihr Forschungsziel auch nicht relevant gewesen, sagt Sudrow. „Aus diesem Grund und weil keine direkten Quellenbelege für die Angaben vorlagen, fanden diese keinen Eingang in das Gutachten.“

Folgende Einordnung der Redaktion: Tatsächlich hatte Sudrow nicht den Auftrag, eine umfassende Charakterstudie Ernst Sigles zu erstellen. Sie sollte sich auf die Rolle Sigles und der Salamander AG im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Unrecht fokussieren. Die zentrale Frage lautete nicht, welche persönlichen Überzeugungen Sigle hatte, sondern welche Verantwortung er rund um die Zwangsarbeit, Entjudung und Schuhprüfstrecke trug.

Die Recherche dieser Zeitung zeigt jedoch auch, dass während der Arbeiten am Gutachten die Möglichkeit bestanden hätte, die Hinweise auf Sigles Freimaurer-Mitgliedschaft weiter zu verfolgen und zusätzliche Details und Belege einzufordern. Dies geschah laut aktuell vorliegender Informationen nicht.

„Nur weil man Freimaurer war, ist man noch lange kein Heiliger.“ Klaus Dieterich, Freimaurer der Loge „Zu den 3 Cedern“

Mehrere Stadträte, mit denen diese Zeitung in den vergangenen Tagen gesprochen hat, sehen diesen Vorgang kritisch und hätten sich mehr Detailtiefe vom Gutachten gewünscht. Dennoch stehen sie zu ihrer Entscheidung, die Ehrenbürgerschaft zurückzunehmen und das Ernst-Sigle-Gymnasium umzubenennen.

Denn aus Sicht der Stadträte könne die Mitgliedschaft zwar Hinweise darauf geben, dass Sigles Beziehung zum NS-Regime komplexer ist, als man denkt. Die Mitgliedschaft ändert jedoch nichts an den im Gutachten dokumentierten Verstrickungen der Salamander AG in nationalsozialistisches Unrecht – insbesondere im Zusammenhang mit der Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen. Sigle trug nach den Erkenntnissen des Gutachtens Verantwortung für diese Vorgänge oder duldete diese.

Auch Klaus Dieterich selbst betont diesen Punkt. Freimaurer seien in der NS-Zeit vielfach verfolgt worden, ihre Logen verboten und zahlreiche Mitglieder inhaftiert und im KZ ermordet worden. Daraus lasse sich jedoch keine moralische Entlastung einzelner Personen ableiten. „Nur weil man Freimaurer war, ist man noch lange kein Heiliger“, sagt er. Die Mitgliedschaft spreche niemanden von Schuld oder Verantwortung frei. Dennoch halte er sie für einen wichtigen Baustein, um die historische Persönlichkeit Ernst Sigles vollständig und differenziert zu betrachten.