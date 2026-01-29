Debatte in der Galerie Abt Art: Ist Kunst ein Auslaufmodell, Frau Ministerin Olschowski?

Kunst ist wichtig für die Gesellschaft, sagt man. Stimmt das auch? Petra Olschowski, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, nimmt Stellung.

Adrienne Braun, Autorin und Kolumnistin unserer Zeitung, liebt das offene Wort. „Und jetzt?“ heißt denn auch das neue Talkformat, das Adrienne Braun als Organisatorin und Moderatorin in bewährter Manier in den Räumen der Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18) präsentiert. Ermöglicht wird die Reihe „Und jetzt?“ von der Karin Abt-Straubinger Stiftung, erster Gast ist am Donnerstag, 5. Februar, Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Adrienne Braun Foto: Adrienne Braun „Ist Kunst ein Auslaufmodell?“, ist der Abend überschrieben, und um welche Fragen es geht, skizziert Adrienne Braun so: „Die anstehenden Kürzungen im Kulturbetrieb sind schmerzlich, aber Hand aufs Herz: Wer interessiert sich überhaupt noch für die vielfältige Kulturszene? Sind die Angebote heute zu ambitioniert – oder ist das Publikum nur bequemer geworden?“

Adrienne Braun fragt: „Wozu braucht eine Gesellschaft Kultur?“

„Wir werden alle zu spüren bekommen, dass die Vielfalt an Museen, Theatern und Orchestern auch in Baden-Württemberg schrumpfen wird“, heißt es in der Vorankündigung weiter – und Adrienne Braun fragt: „Aber ist das ein Verlust? Wozu braucht eine Gesellschaft überhaupt Kultur? Und haben die Institutionen bisher ernsthaft mit ihren Angeboten Demokratie und Zusammenhalt gestärkt?“

Adrienne Braun und Petra Olschowski kennen sich lange

Stoff genug für ein absehbar engagiert geführtes Gespräch. Um so mehr, als sich die Journalistin Adrienne Braun und die Grünen-Politikerin Petra Olschowski bereits seit der Studienzeit kennen. Die Aktualität tut ein übriges – in der Koalition von Grünen und CDU hat sich Olschowski nach den harten Kürzungen der Kulturförderung der Stadt Stuttgart als Ministerin dafür eingesetzt, die Zuschüsse des Landes in anteilig je zur Hälfte von Stadt und Land geförderten Einrichtungen für 2026 stabil zu halten. Möglich wäre parallel ein Absenken der Fördergelder in gleicher Höhe der städtischen Kürzung.