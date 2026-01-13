Debatte im Parlament: Rechte Babis-Regierung in Tschechien stellt Vertrauensfrage

Kein Euro, schnellere Abschiebungen, keine Soldaten für eine Ukraine-Friedenstruppe: Tschechiens neue Regierung legt ihre Schwerpunkte fest. Im Parlament steht sie vor einer ersten Bewährungsprobe.
Prag - Einen Monat nach ihrer Ernennung hat die neue rechtsgerichtete Regierung des Milliardärs Andrej Babis in Tschechien die Vertrauensfrage gestellt. "Ich möchte klar sagen, dass die Tschechische Republik und die tschechischen Bürger für unsere Regierung an erster Stelle stehen", sagte der 71-Jährige. Es zeichnete sich eine lange Debatte ab. Mit der Abstimmung wurde frühestens am Mittwochabend gerechnet.