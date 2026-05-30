Debatte bei Leseraktion: Ist das Reinheitsgebot noch zeitgemäß? – Forderung nach Reformen

Beim Bier-Tasting unserer Zeitung beklagen Brauer und Händler die strengen Regeln für die Herstellung von Bier. Unterstützung findet die Forderung nach einem „Natürlichkeitsgebot“.
Das Reinheitsgebot ist uralt. 1516 wurde es in Ingolstadt, im Herzen Bayerns, erlassen. Es regelt, welche Inhaltsstoffe ins Bier dürfen; nach wenigen Änderungen im Laufe der Jahrhunderte sind das Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Aromen oder Farbstoffe sind tabu. Das war vor allem dazu gedacht, die Verbraucher vor giftigen Zutaten zu schützen.