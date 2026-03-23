Debakel bei Landtagswahlen: FDP-Chef Dürr kündigt Rücktritt an

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren ein Desaster für die FDP. Nun gibt Parteichef Christian Dürr auf. Im Mai soll ein neuer Vorstand gewählt werden.

Nach den schweren Niederlagen der FDP bei den Landtagswahlen in diesem Jahr hat der Bundesvorsitzende Christian Dürr seinen Rücktritt angeboten. In einer Sitzung des FDP-Vorstands habe Dürr am Montag erklärt, seinen Posten zur Verfügung zu stellen, verlautete von Teilnehmern gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

Beim Bundesparteitag im Mai soll demnach eine komplett neue Parteispitze gewählt werden: Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitete Dürr demnach dem FDP-Vorstand, der dies mit großer Mehrheit angenommen habe.

Vor einem Jahr als Nachfolger von Lindner angetreten

Offen blieb zunächst, ob Dürr bei der Wahl erneut antritt. Er erwäge eine abermalige Kandidatur, um sich eine neue Legitimation für seinen Kurs zu besorgen, hieß es aus seinem Umfeld gegenüber AFP.

Dürr war erst im vergangenen Mai als Nachfolger des langjährigen Parteichefs Christian Lindner an die FDP-Spitze gewählt worden. Lindner hatte sich zurückgezogen, nachdem die FDP bei der Bundestagswahl im Februar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Bei den Landtagswahlen in diesem Monat in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war die FDP ebenfalls aus den Parlamenten geflogen.