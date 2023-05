12 Franz Böhm war bei den Protesten in Hongkong dabei, um Szenen für seinen Film „Dear Future Children“ zu drehen. Später erhielten er und sein Team Drohungen. Foto: Nightrunner Productions & Schubert Film

Der mehrfach ausgezeichnete Gerlinger Regisseur Franz Böhm hat für seinen ersten Kinofilm „Dear Future Children“ junge Aktivisten in Hongkong, Uganda und Chile begleitet. Die Folgen für ihn selbst sind drastisch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gerlingen - Der Film feierte in Gerlingen Premiere, inzwischen ist „Dear Future Children“ deutschlandweit in den Kinos zu sehen. Franz Böhm hat einen Film über soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Umweltschutz gemacht. Für seinen ersten Kinofilm begleitete der 22-Jährige junge Aktivistinnen, die für die Proteste ihr Leben riskieren. Der Regisseur selbst, der heute in London lebt, erhielt Morddrohungen während des Projekts.