Dean Cain spielte in TV-Serie: Ex-Superman will in den USA Migranten abschieben helfen

Einst kämpfte er in einer «Superman»-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.
Los Angeles - Der US-Schauspieler Dean Cain, bekannt aus der TV-Serie "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" aus den 1990er Jahren, will bei der US-Einwanderungsbehörde ICE anheuern und bei der umstrittenen Abschiebung von Migranten ohne Papiere helfen. Das sagte der 59-Jährige in einem Video auf Instagram. Er ermutigte zugleich andere, sich ebenfalls bei der Behörde zu bewerben.