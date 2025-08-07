Dean Cain: Ex-Superman will Abschiebe-Agent für ICE werden

Clark Kent wäre entsetzt: Ex-"Superman"-Darsteller Dean Cain will künftig für die US-Einwanderungsbehörde ICE arbeiten - und damit Donald Trumps umstrittene Abschiebepolitik aktiv unterstützen.
In den 1990er Jahren kannte ihn die ganze Welt als strahlenden Helden in Cape: Dean Cain (58) spielte den Superman in der TV-Serie "Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark" und wurde zum Teenie-Schwarm. Heute sorgt der Schauspieler mit einer ganz anderen Rolle für Schlagzeilen: In einem Interview mit "Fox News" kündigte Cain an, dass er als Abschiebe-Agent für die US-Einwanderungsbehörde ICE arbeiten und damit Donald Trumps (79) Einwanderungspolitik aktiv unterstützen möchte.