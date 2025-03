Deal in Mord-Prozess: 18 Jahre für Deutschen auf Mallorca

Auswärtiges Amt informiert Proteste in Istanbul: Das müssen Türkei-Reisende jetzt beachten

Trotz Demonstrationsverbots gehen in der Türkei weiter Tausende gegen die Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters auf die Straße. In Istanbul und anderen Städten kam es auch am Sonntagabend zu Protesten und Polizeigewalt. Was das Auswärtige Amt jetzt Reisenden empfiehlt.