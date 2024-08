Deadpool & Wolverine: Wesley Blade Snipes klaut Hugh Wolverine Jackman Marvel-Rekord

Mit "Deadpool & Wolverine" holt sich Hugh Jackman (55) den Rekord als Schauspieler mit der längsten Marvel-Karriere zurück - davon gingen die Fans im Vorfeld aus. Doch falsch gedacht. Die Bestmarke geht an Wesley Snipes (62). Denn der hat einen überraschenden Cameo-Auftritt als Blade in "Deadpool & Wolverine" - und sein Vampirjäger erblickte zwei Jahre früher das Licht der Kinoleinwand als Hugh Jackmans Wolverine.

Das Guinness Buch der Rekorde hat Wesley Snipes' Rekord jetzt offiziell bestätigt. 25 Jahre und 340 Tage liegen seit seinem ersten Auftritt in "Blade" (1998) und seinem Mini-Comeback in "Deadpool & Wolverine".

Gleich zwei Rekorde für Wesley Snipes

Wesley Snipes zelebrierte die Nachricht bei X. "Waaas? Wirklich? Bekomme ich auch eine Urkunde?", schrieb der 90er-Jahre-Star beim Kurznachrichtendienst.

Wesley Snipes stellte mit seinem Gastauftritt noch einen zweiten Rekord auf. Er ist der Marvel-Held mit dem größten Abstand zwischen zwei Filmen. Zwischen dem zweiten und letzten "Blade"-Film 2004 und "Deadpool & Wolverine" liegen 19 Jahre und 231 Tage. Damit löste er Alfred Molina ab. Zwischen dessen Performances als Doctor Octopus in "Spider-Man 2" (2004) und "Spider-Man: No Way Home (2021)" gab es eine Pause von 17 Jahren.

Dieses Trio verlor den Marvel-Rekord an Wesley Snipes

Hugh Jackman trat erstmals 2000 in "X-Men" als Wolverine auf. Den Rekord für den langlebigsten Darsteller einer Marvel-Figur teilte er sich mit Patrick Stewart (84). Der Schauspielveteran verkörperte in den "X-Men"-Filmen Professor X. Jackman und Stewart waren die einzigen Figuren aus dem "X-Men"-Debüt 2000, die 2017 in "Logan - The Wolverine" auftraten.

2021 büßte das "X-Men"-Duo seine Spitzenposition ein. Tobey Maguire, Willem Dafoe und J.K. Simmons tauchten in "Spider-Man: No Way Home" auf. Wie bei Wesley Snipes' Gastspiel in "Deadpool & Wolverine" handelte es sich um einen Kurzauftritt. Er kam 19 Jahre und 225 Tage nach "Spider-Man" in die Kinos, als das Trio in den Marvel-Kosmos eintrat.

Ein anderer Marvel-Star hatte in "Deadpool & Wolverine" ebenfalls einen Kurzauftritt, mit dem er einen Rekord ausbauen konnte. Chris Evans (43) war damit zum elften Mal in einer Marvel-Verfilmung zu sehen. Im Superhelden-Crossover mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds (47) gab Evans allerdings nicht Captain America, den er siebenmal verkörperte. Stattdessen trat er als Johnny Storm auf. Die menschliche Fackel spielte er zuvor in zwei "Fantastic Four"-Filmen.

Wesley Snipes kann seinen Rekord hingegen wohl erstmal nicht ausbauen. Denn in dem für 2025 geplanten "Blade"-Reboot übernimmt Mahershala Ali (50) die Rolle des Halbvampirs.