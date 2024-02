De Bruyne im Kreis Ludwigsburg: Belgier trainieren bei der EM in Freiberg am Neckar

Belgier trainieren bei der EM in Freiberg am Neckar

1 Die Belgier um Kevin de Bruyne trainieren während der Europameisterschaft im Sportzentrum am Wasen in Freiberg am Neckar. Foto: IMAGO/kolbert-press/IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Die Stadt Freiberg bekommt vom Belgischen Fußballverband den Zuschlag für die Europameisterschaften. Bietigheim-Bissingen geht leer aus.











Es hatte sich abgezeichnet. Jetzt liegt die offizielle Bestätigung des Belgischen Fußballverbandes vor, dass die Nationalmannschaft vom 14. Juni bis 14. Juli auf dem Gelände am Wasen Quartier beziehen wird. „Die Verträge mit der Stadt Freiberg sind unterschrieben“, sagt Marie Verbeke, Sprecherin des Verbandes. Damit dürfen sich die Fans in der Region auf Weltklassespieler wie Kevin de Bruyne (Manchester City) oder Romelu Lukaku (AS Rom) freuen.