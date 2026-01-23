Weil sie 1,49 Meter groß war, wurde sie «die Lütte» (die Kleine) genannt. Auf der Bühne war Angelika Mann extrem präsent - als Schauspielerin und Sängerin.
Berlin - Wegen ihrer Körpergröße von 1,49 Metern ist sie "die Lütte" genannt worden: Angelika Mann ist eine der bekanntesten Künstlerinnen mit DDR-Wurzeln gewesen. Nun ist die Sängerin und Schauspielerin im Alter von 76 Jahren gestorben, wie ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Mehr als ein halbes Jahrhundert stand sie auf der Bühne, auch als Kabarettistin und Moderatorin.