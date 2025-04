DC, Marvel und James Cameron: Avatar, Superman, Fantastic Four: Trailerflut bei CinemaCon

Böse Na'vi, ein treuer Hund und eine schwangere Superheldin: Fans von "Avatar", "Superman" und "The Fantastic Four" kamen bei der CinemaCon in Las Vegas mit neuem Videomaterial auf ihre Kosten.

In Las Vegas ist gerade die Filmmesse CinemaCon zu Ende gegangen. Die großen Studios stellten dort vier Tage lang Kinobetreibern ihre neuesten Projekte vor. Neben Neuigkeiten zu vielen, vielen anderen Filmen bekamen die Besucherinnen und Besucher aus der Kinobranche neues Videomaterial aus "Avatar: Fire and Ash", dem "Superman"-Reboot und "The Fantastic Four: First Steps" zu Gesicht.

Erster Trailer zu "Avatar 3"

James Cameron (70) tauchte persönlich nicht bei der CinemaCon auf, er arbeitete stattdessen noch am Feinschliff von "Avatar: Fire and Ash". Dafür ließ er in Las Vegas den ersten Trailer des dritten Teils seiner Sci-fi-Saga sprechen.

Das Videomaterial stellte laut anwesenden Journalisten zwei neue Clans der Na'vi vor: Die Wind-Trader und die Fire-People. Die beiden Stämme bekämpfen sich in der Luft. Die Windhändler nutzen dafür eine Art Heißluftballon, die Feuerleute reiten auf fliegenden Kreaturen. Ein Na'vi wird in der Schlacht von einem brennenden Pfeil getötet.

"So können wir nicht leben, Baby", sagt Jake Sully in dem Clip zu seiner Neytiri. "Wir können nicht mit diesem Hass leben". James Cameron hatte schon im Vorfeld davon gesprochen, dass in Teil 3 erstmals in der "Avatar"-Reihe böse Na'vi auftauchen werden.

Noch ist der Trailer nur dem Fachpublikum der CinemaCon bekannt, das breite Publikum bekommt ihn erst noch zu sehen.

Superhund in "Superman"-Clip

Im ersten Trailer zum neuen "Superman"-Film, der im Dezember 2024 erschien, war er schon der heimliche Held: Hund Krypto. Bei der CinemaCon zeigten die DC Studios einen längeren Ausschnitt mit dem Super-Vierbeiner im Zentrum.

Sein Herrchen liegt blutend in einer Eiswüste. Eine Wolke aus Schnee hinterlassend, kommt Krypto angerannt. Erst versucht er, den von David Corenswet (31) verkörperten Superman durch Lecken und Anstupsen zum Aufstehen zu animieren. Als dies nichts hilft, packt er das Cape des Superhelden in sein Maul und zieht ihn in sein Hauptquartier, die Festung der Einsamkeit. Dort wird Superman von Robotern verarztet.

James Gunn (58), der "Superman"-Regisseur und Kreativkopf der DC Studios, hatte den Clip kurz vor seiner offiziellen Premiere bei der CinemaCon via Instagram geteilt. Sein "Superman"-Reboot soll am 11. Juli 2025 ins Kino kommen.

Schwangere Superheldin und Silver Surfer in "Fantastic Four"

Nicht nur Fans von DC, sondern auch vom größten Comic-Konkurrenten kamen auf ihre Kosten. Die Marvel Studios stellten bei der CinemaCon einen neuen Trailer zu "The Fantastic Four: First Steps" vor. Die ersten Bewegtbilder hatte Marvel vor einem Monat präsentiert.

Im neuen Material sah das Publikum der Fachmesse zum ersten Mal die schwangere Sue (Vanessa Kirby, 36). Sie erwartet gemeinsam mit ihrem Superheldenkollegen Reed (Pedro Pascal, 50) ein Kind. Außerdem zeigte der Clip erstmals Silver Surfer. Das von Julia Garner (31) gespielte Alien verkündet den fantastischen Vier, dass Außerirdische die Erde vernichten wollen.

"The Fantastic Four: First Steps" ist der dritte Versuch, die Comicreihe erfolgreich ins Kino zu bringen. Diesmal soll es mit einem Ansatz klappen, der die vier mutierten Astronauten in eine fiktionale Version der 1960er-Jahre verpflanzt. Ab dem 24. Juli 2025 wissen wir mehr.