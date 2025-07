DC-Kinouniversum: Neuer Superman-Film: Traumstart an den US-Kinokassen

1 Retter des DC-Universums: David Corenswet als "Superman". Foto: 2025 Warner Bros./DC/Jessica Miglio

In Nordamerika erfüllt der neue "Superman"-Film die hohen Erwartungen. Doch in Deutschland reicht es gerade einmal fürs Treppchen.











Nach zuletzt etlichen Misserfolgen hat James Gunns (58) "Superman" dem neuen DC-Kinouniversum einen Traumstart beschert. Der Superhelden-Titel mit David Corenswet (32) in der Hauptrolle des Mannes aus Stahl konnte an den nordamerikanischen Kinokassen am Startwochenende starke 122 Millionen US-Dollar einspielen. Das bedeutete nicht nur Platz eins der Charts, sondern auch den besten Start für einen "Superman"-Solofilm. "Man of Steel" mit Henry Cavill (42) als Kryptonier brachte es 2013 noch auf ein Startwochenende von 116 Millionen US-Dollar.